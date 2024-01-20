«Захарян провёл лучшую игру за «Реал Сосьедад». Испанский журналист — о матче с «Осасуной»

Испанский радиоведущий Onda Caro Иньиго Таберна оценил выступление 20-летнего российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 1/8 финала Кубка Испании с «Осасуной». Напомним, «Реал Сосьедад» выиграл матч со счётом 2:0, а Арсен Захарян не отличился результативными действиями.

«Против «Осасуны» Захарян провёл свою лучшую игру за «Реал Сосьедад». Он играл больше в центре, чем на фланге. Понемногу Арсен находит свою игру. Кажется, он нашёл свою роль на поле.

Не забивает голы? На данный момент болельщики команды поддерживают его и оказывают ему свою поддержку. Тренерский штаб тоже ему доверяет. Теперь его очередь показывать свою лучшую игру на поле», — приводит слова Таберны Metaratings.

В нынешнем сезоне Арсен Захарян провёл во всех турнирах за «Реал Сосьедад» 21 матч, в которых отметился одной голевой передачей. В Кубке Испании российский хавбек принял участие во всех четырёх встречах. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 15 млн.

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