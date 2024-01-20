Алжир — Буркина-Фасо: форвард «Ахмата» Конате открыл счёт
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций, в котором встречаются сборные Алжира и Буркина-Фасо. Матч проводится на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар).
Кубок африканских наций . Группа D. 2-й тур
20 января 2024, суббота. 17:00 МСК
Алжир
2-й тайм
1 : 2
Буркина-Фасо
0:1 Конате – 45+3' 1:1 Бунеджа – 51' 1:2 Траоре – 71'
В компенсированное время первого тайма нападающий Буркина-Фасо и грозненского «Ахмата» Мохамед Конате открыл счёт и вывел свою команду вперёд. Ему ассистировал Абдул Тапсоба.
В матче 1-го тура в группе D Алжир сыграл вничью с Анголой (1:1), а сборная Буркина-Фасо с минимальным счётом победила Мавританию.
Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала.
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