Тренер «Дженоа» о трансферах: у нас тренируется много игроков молодёжки, жду реакции клуба

Главный тренер итальянского «Дженоа» Альберто Джилардино высказался о потенциальных трансферах команды.

«Это была парадоксальная, сюрреалистическая неделя. Тренировочное поле — реальная проблема. Когда кто-то получает травму от удара — это одно, но когда ты катаешься по полю, как по льду – это другое. Если идёт дождь, то ты не тренируешься, это сложно.

Мы тренировались с восьмью-девятью игроками молодёжной команды. Я ожидаю реакции от клуба на рынке. Есть объективная необходимость восполнить пробелы на некоторых позициях. Они должны оперативно вмешаться, начиная со следующей недели. Я не ожидал, что в этих матчах попаду в такую ситуацию», — приводит слова Джилардино журналист Джанлука Димарцио на своём сайте.