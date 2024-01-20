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Тренер «Дженоа» о трансферах: у нас тренируется много игроков молодёжки, жду реакции клуба

Тренер «Дженоа» о трансферах: у нас тренируется много игроков молодёжки, жду реакции клуба
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Главный тренер итальянского «Дженоа» Альберто Джилардино высказался о потенциальных трансферах команды.

«Это была парадоксальная, сюрреалистическая неделя. Тренировочное поле — реальная проблема. Когда кто-то получает травму от удара — это одно, но когда ты катаешься по полю, как по льду – это другое. Если идёт дождь, то ты не тренируешься, это сложно.

Мы тренировались с восьмью-девятью игроками молодёжной команды. Я ожидаю реакции от клуба на рынке. Есть объективная необходимость восполнить пробелы на некоторых позициях. Они должны оперативно вмешаться, начиная со следующей недели. Я не ожидал, что в этих матчах попаду в такую ситуацию», — приводит слова Джилардино журналист Джанлука Димарцио на своём сайте.

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