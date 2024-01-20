Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Пас Бекхэма, интеллект Бускетса». Гризманн собрал идеального форварда

«Пас Бекхэма, интеллект Бускетса». Гризманн собрал идеального форварда
Комментарии

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн собрал идеального форварда.

«Пас Бекхэма, интеллект Бускетса, сила Криштиану Роналду. Выносливость? Моя. Работоспособность Коке, скорость Тьерри Анри, техника Месси и завершение Филиппо Индзаги», — приводит слова Гризманна ESPN в своих социальных сетях.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 28 матчах за «Атлетико» во всех официальных турнирах, отметился 18 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.

Материалы по теме
«Скорость Мбаппе, удары Роналду». Ришарлисон собрал идеального футболиста
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android