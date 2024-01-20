«Пас Бекхэма, интеллект Бускетса». Гризманн собрал идеального форварда

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн собрал идеального форварда.

«Пас Бекхэма, интеллект Бускетса, сила Криштиану Роналду. Выносливость? Моя. Работоспособность Коке, скорость Тьерри Анри, техника Месси и завершение Филиппо Индзаги», — приводит слова Гризманна ESPN в своих социальных сетях.

В нынешнем сезоне Антуан Гризманн принял участие в 28 матчах за «Атлетико» во всех официальных турнирах, отметился 18 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.