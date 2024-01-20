«Бавария» достигла устного соглашения с защитником «Ньюкасла» Триппьером

Мюнхенская «Бавария» достигла устного соглашения с защитником «Ньюкасл Юнайтед» Кираном Триппьером, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фронйд желает в первую очередь арендовать защитника «ПСЖ» Норди Мукиэле, хотя сделка по нему может провалиться. При этом Триппьер хочет присоединиться к немецкому гранду и готов стать «планом Б».

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер баварцев Томас Тухель одобрил кандидатуру Триппьера.

33-летний футболист в нынешнем сезоне сыграл «сорок» 28 матчей во всех турнирах, где отметился восьмью голевыми передачами. Ранее англичанин играл за молодёжную команду «Манчестер Сити» и основные клубы «Барнсли», «Бёрнли», «Тоттенхэма» и мадридского «Атлетико».