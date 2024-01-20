«Родез» — «Монако»: Головин в стартовом составе на матч 1/16 Кубка Франции

Сегодня, 20 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Франции, в котором встретятся представляющий вторую французскую лигу «Родез» и «Монако», выступающий в Лиге 1. Игра пройдёт на стадионе «Поль-Линьон» в Родезе и начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Родез»: Сибуа, Корредор, Липински, Яо, Арконт, Бома, Буаде, Валерио, Мамбо, Таиби, Юнусса.

«Монако»: Маецки, Уаттара, Керер, Диоп, Матсима, Вандерсон, Закария, Головин, Фофана, Балогун, Бен-Йеддер.

Фото: Пресс-служба «Монако»

В 1/32 финала Кубка Франции «Родез» разгромил «Шалан» со счётом 4:0. Монегаски в 1/32 финала этого турнира оказались сильнее «Ланса». В основное время матча команды сыграли вничью со счётом 2:2. В составе «Монако» в той игре забитыми мячами отметились нападающий Виссам Бен-Йеддер и полузащитник Магнес Аклиуше. В итоге монегаски одержали победу в послематчевой серии пенальти со счётом 6:5.

Отметим, что в минувшем сезоне команды встречались на стадии 1/32 финала Кубка Франции. В том матче «Родез» одержал победу (2:2 в основное время, 5:4 в послематчевой серии пенальти).