Тренер ЦСКА Федотов назвал причины восьмого места в РПЛ по итогам первой части сезона

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов рассказал, из-за чего армейцы заняли только восьмое место в таблице Российской Премьер-Лиги по итогам первой части сезона чемпионата.

«Здесь всегда много составляющих, не бывает какой‑то одной. Во‑первых, это раннее, форсированное начало после тяжелейшего сезона. Не все даже своевременно начали тренироваться и готовиться к этому сезону. Имелись повреждения. Прошло буквально две недели, а мы снова приступили к матчам, даже старые травмы не залечив. Концовку того сезона многие ребята заканчивали на уколах, отдавая себя полностью футболу. Нам просто не хватило времени восстановиться.

Во‑вторых, мы начинали сезон, фактически, в усеченном составе. Мойзес без подготовки был, Ванька Обляков влился в процессе, Келлвен поздно приехал… В общем, был ряд проблем. Но это футбол, командный вид спорта. Когда все находятся в равном и подготовленном состоянии, тогда команда стабильна и дает запланированный результат.

Тем не менее было и много позитивных моментов, были хорошие отрезки. Но, к сожалению, было и несколько матчей, где мы упускали и теряли очки в добавленное время. Сложив все, можно сказать, что отрезок немножко не сбалансированный получился. Игорь Дивеев получил травму, потом Мухин. Не хватило так называемой плотности состава. Не доиграли и ряд матчей, из‑за чего теряли очки. Например, матч в Краснодаре решал многое на этом отрезке, и у нас были основания взять там очки: не только заработать ничью, но и победить. Но нас подвела реализация. Не доиграли множество моментов, которые должны были заканчиваться голом. Это данность, но невнимательность на последних минутах стоила нам очков», — приводит слова Федотова «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 28 очков после 18 матчей. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.