Тренерский штаб «Урала» пополнил итальянский специалист Бьянки

Тренерский штаб екатеринбургского «Урала» пополнил 31-летний итальянский тренер-аналитик Андреа Бьянки.

«Итальянский специалист присоединился к тренерскому штабу Виктора Гончаренко с первого дня работы команды в ОАЭ. Желаем Андреа плодотворной деятельности в «Урале», продолжать совершенствоваться и получать от этого удовольствие», — сообщает пресс-служба клуба.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале «Урала».

Ранее Бьянки работал аналитиком в «Краснодаре», московском «Спартаке» и итальянской «Вероне».

На данный момент после 18 сыгранных матчей МИР Российской Премьер-Лиги «Урал» располагается на 12-м месте с 19 очками. Лидером чемпионата является «Краснодар», у которого 38 очков. Кроме того, «шмели» попали в плей-офф Пути Регионов Фонбет Кубка России, где встретятся с московской «Родиной» 12 марта.