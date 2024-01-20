Хави: я твердо верю, что «Барселона» может выиграть три трофея в этом сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что уверен в том, что каталонцы могут выиграть все три главных трофея в нынешнем сезоне — Лигу чемпионов, Ла Лигу и Кубок Испании.

«Я твердо и решительно верю, что мы можем выиграть все три трофея в нынешнем сезоне. Я не могу сказать, что мы точно это сделаем, но мы попробуем. Я в этом убежден.

Люди говорят: «Ой-ой-ой», но я рассматриваю предстоящие матчи с «Бетисом» и «Атлетиком» как возможность проявить себя. Мы принимаем высокий уровень требований к нам, но часто нам не хватает позитива. Мы выпускаем 16-летних, 17-летних и 18-летних, и меня тоже критикуют за это. Вот почему я говорю, что идёт процесс строительства команды. Провалом было бы не попытаться», — приводит слова Хави Marca.

Напомним, в данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 41 очко после 19 матчей чемпионата. Лидирует «Жирона» — 49 очков за 20 игр.