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Андрей Аршавин высказался о переходе Кругового из «Зенита» в ЦСКА

Андрей Аршавин высказался о переходе Кругового из «Зенита» в ЦСКА
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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин высказался о переходе защитника Данила Кругового из санкт-петербургского «Зенита» в московский ЦСКА.

«Круговой — громкое приобретение, так как перешёл бесплатно, является игроком сборной России. Где сейчас Круговой? В манеже. Думаю, здравомыслящие руководители ЦСКА договорятся», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».

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