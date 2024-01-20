Форвард «Боруссии» отказался отдать мяч Джейдону Санчо перед исполнением пенальти
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг отказался отдать мяч своему партнёру по команде Джейдону Санчо, который заработал пенальти во втором тайме матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном». Дортмундцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.
«Дай мне мяч! Дай мяч!», — приводит слова Санчо, сказанные Фюллькругу перед исполнением пенальти, журналист Патрик Бергер в социальной сети Х (бывший Twitter).
В итоге Фюллькруг не отдал мяч Санчо, а сам реализовал пенальти и сделал счёт 2:0 на 58-й минуте матча. Английский нападающий мог забить дебютный мяч за «Боруссию» после возвращения из «Манчестер Юнайтед».
Напомним, помимо Фюллькруга, в прошедшей встрече дублем отметился Дониэлл Мален. Ещё один мяч забил Юссуфа Мукоко.
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