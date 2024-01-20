Форвард «Боруссии» отказался отдать мяч Джейдону Санчо перед исполнением пенальти

Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг отказался отдать мяч своему партнёру по команде Джейдону Санчо, который заработал пенальти во втором тайме матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном». Дортмундцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

«Дай мне мяч! Дай мяч!», — приводит слова Санчо, сказанные Фюллькругу перед исполнением пенальти, журналист Патрик Бергер в социальной сети Х (бывший Twitter).

В итоге Фюллькруг не отдал мяч Санчо, а сам реализовал пенальти и сделал счёт 2:0 на 58-й минуте матча. Английский нападающий мог забить дебютный мяч за «Боруссию» после возвращения из «Манчестер Юнайтед».

Напомним, помимо Фюллькруга, в прошедшей встрече дублем отметился Дониэлл Мален. Ещё один мяч забил Юссуфа Мукоко.