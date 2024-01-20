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«Это было правильным решением». Фюллькруг — об отказе дать Санчо пробить пенальти

«Это было правильным решением». Фюллькруг — об отказе дать Санчо пробить пенальти
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Никлас Фюллькруг прокомментировал решение отказать своему партнёру по команде Джейдону Санчо в исполнении пенальти во втором тайме матча 18-го тура немецкой Бундеслиги с «Кёльном». Дортмундцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

«Конечно, Джейдон тоже хотел пробить. В конце концов пробил я, и это было правильным решением. Он хотел забить свой первый мяч за «Боруссию»? Это произойдёт довольно скоро», — приводит слова Фюллькруга журналист Патрик Бергер в социальной сети Х (бывший Twitter).

Напомним, Санчо просил Фюллькруга дать ему исполнить 11-метровый удар. При этом Джейдон сам заработал тот пенальти. В итоге Фюллькруг не отдал мяч Санчо, а сам реализовал пенальти и сделал счёт 2:0 на 58-й минуте матча. Английский нападающий мог забить дебютный мяч за «Боруссию» после возвращения из «Манчестер Юнайтед».

Германия - Бундеслига . 18-й тур
20 января 2024, суббота. 17:30 МСК
Кёльн
Кёльн
Окончен
0 : 4
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 12'     0:2 Фюллькруг – 58'     0:3 Мален – 61'     0:4 Мукоко – 90+2'    
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