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«Спартаку» разумнее было бы увольнять Абаскаля летом». Пименов — о будущем Гильермо

«Спартаку» разумнее было бы увольнять Абаскаля летом». Пименов — о будущем Гильермо
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился мнением о том, стоит ли руководству «Спартака» сейчас уволить главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Если бы Абаскаля хотели убрать, то уже сделали бы это, так как команду нужно готовить к продолжению сезона с тренером. Удивило, что они поздно вышли из отпуска. Я плохо к этому отношусь. Разумнее было бы увольнять Абаскаля летом», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».

Напомним, ранее появилась информация, что главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль возглавит испанский «Кадис». Ещё раньше появилась информация, что Гильермо Абаскаль не станет главным тренером испанского «Кадиса». Эту информацию подтвердили и источники «Чемпионата». Сообщалось, что предложения от «Кадиса» испанский специалист не получал и не собирается уходить из «Спартака».

Абаскаль тренирует «Спартак» с лета 2022 года. В этом сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

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