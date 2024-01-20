Мануэл Фернандеш: Миранчук должен получать больше игрового времени в «Аталанте»

Бывший полузащитник московского «Локомотива», «Краснодара» и сборной Португалии Мануэл Фернандеш прокомментировал выступления российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Я давно не смотрел матчей «Аталанты», но если Алексей играет хорошо, он должен получать больше игрового времени. Чтобы развиваться, ему необходимо больше играть за «Аталанту». Если это невозможно, ему лучше подыскать другой клуб», — приводит слова Фернандеша Metaratings.

Напомним, Алексей Миранчук провёл 17 матчей за итальянскую «Аталанту» во всех официальных турнирах в нынешнем сезоне, отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива» в 2020 году.