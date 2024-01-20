Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Сельтой» в Ла Лиге

Сегодня, 20 января, пройдёт матч 21-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Сосьедад». Команды сыграют на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Главным арбитром встречи будет Хорхе Фигероа Васкес. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы:

«Сельта»: Гуайта, Мингеса, Нуньес, Домингес, Санчес, Тапиа, Дотор, Родригес, де ла Торре, Аспас, Ларсен, Родригес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Арамбуру, Туррьентес, Оласагасти, Мендес, Магунаселайя, Садик.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры «Сельта» располагается на 16-м месте с 17 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке с 32 очками.