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Сельта — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Сельтой» в Ла Лиге

Захарян не попал в стартовый состав «Реала Сосьедад» на матч с «Сельтой» в Ла Лиге
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Сегодня, 20 января, пройдёт матч 21-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Сельта» и «Реал Сосьедад». Команды сыграют на стадионе «Балаидос» в Виго, Испания. Главным арбитром встречи будет Хорхе Фигероа Васкес. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Испания - Примера . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
1-й тайм
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Мендес – 11'    

Стартовые составы:

«Сельта»: Гуайта, Мингеса, Нуньес, Домингес, Санчес, Тапиа, Дотор, Родригес, де ла Торре, Аспас, Ларсен, Родригес.

«Реал Сосьедад»: Ремиро, Субельдия, Ле Норман, Пачеко, Муньос, Арамбуру, Туррьентес, Оласагасти, Мендес, Магунаселайя, Садик.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

На данный момент после 20 сыгранных матчей испанской Примеры «Сельта» располагается на 16-м месте с 17 очками. «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке с 32 очками.

Турнирная таблица Примеры сезона-2023/2024
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