Аршавин рассказал, как «Зенит» и ЦСКА могут организовать трансфер Кругового уже зимой

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин поделился мнением, что московский ЦСКА может договориться с санкт-петербургским клубом о трансфере защитника сине-бело-голубых Данила Кругового уже в зимнее трансферное окно.

«Это стандартная история, ты знаешь, что игрок уйдет, его переводят в другую команду. Круговой много сделал для «Зенита». В интересах «Зенита», ЦСКА и Кругового, чтобы он не остался в «Зените‑2».

Как это разрулится? Думаю, что руководители обеих команд договорятся и Круговой за какую‑то компенсацию перейдет раньше. Думаю, что «Зенит» не будет упираться. Здесь вопрос в том, насколько ЦСКА хочет и готов заплатить. Думаю, что к консенсусу придут», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, 17 января московский ЦСКА объявил о подписании контракта с Круговым. При этом игрок должен перейти в московский клуб только летом 2024 года, так как до тех пор будет действовать его контракт с «Зенитом». Сразу после информации от ЦСКА пресс-служба сине-бело-голубых объявила о ссылке Данила в «Зенит-2».