«Манчестер Юнайтед» переманил из «Манчестер Сити» исполнительного директора

Английский «Манчестер Юнайтед» подписал исполнительного директора Омара Берраду из «Манчестер Сити», сообщает The Athletic.

По информации источника, Берраду нашёл и привёл Ineos, но с одобрения Глейзеров, что в конечном итоге вылилось в совместное решение. Это подчёркивает влияние на клуб сэра Джима Рэтклиффа. Омар кроме исполнительного руководства войдёт в совет директоров клуба.

Также сообщается, что Беррада решился на переход, так как «Манчестер Сити» обвиняют в 115 финансовых нарушениях. До «горожан» специалист работал в испанской «Барселоне».

На данный момент после 21 сыгранного матча АПЛ «Манчестер Юнайтед» располагается на седьмом месте с 32 очками. Лидером чемпионата является «Ливерпуль», который после 20 проведённых игр, имеет 45 очков.