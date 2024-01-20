Гол Тони после длительного отстранения помог «Брентфорду» обыграть «Ноттингем» в АПЛ

Завершился матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Брентфордом» и «Ноттингемом Форест». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

На 3-й минуте встречи бразильский полузащитник «Ноттингема Форест» Данило открыл счёт. На 19-й минуте нападающий «Брентфорда» Айван Тони сделал счёт 1:1 прямым ударом со штрафного. Таким образом, он отличился в первом же матче после восьмимесячной дисквалификации. Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах за нарушение регламента о ставках.

На 58-й минуте защитник хозяев Бен Ми вывел свою команду вперёд, отличившись с передачи Матиаса Йенсена. На 65-й минуте форвард «лесников» Крис Вуд сравнял счёт. Ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои. Спустя лишь три минуты нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе забил победный мяч. Голевая на счету Мадса Роэрслева.

Благодаря этой победе «Брентфорд» поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 20 матчах. «Ноттингем Форест» находится на 16-й позиции с 20 очками после 21 встречи.