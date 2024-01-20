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Гол Тони после длительного отстранения помог «Брентфорду» обыграть «Ноттингем» в АПЛ

Гол Тони после длительного отстранения помог «Брентфорду» обыграть «Ноттингем» в АПЛ
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Завершился матч 21-го тура английской Премьер-Лиги между «Брентфордом» и «Ноттингемом Форест». Встреча прошла на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 20:30 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
3 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Данило – 3'     1:1 Тони – 19'     2:1 Ми – 58'     2:2 Вуд – 65'     3:2 Мопе – 68'    

На 3-й минуте встречи бразильский полузащитник «Ноттингема Форест» Данило открыл счёт. На 19-й минуте нападающий «Брентфорда» Айван Тони сделал счёт 1:1 прямым ударом со штрафного. Таким образом, он отличился в первом же матче после восьмимесячной дисквалификации. Тони был отстранён от выступлений во всех турнирах за нарушение регламента о ставках.

На 58-й минуте защитник хозяев Бен Ми вывел свою команду вперёд, отличившись с передачи Матиаса Йенсена. На 65-й минуте форвард «лесников» Крис Вуд сравнял счёт. Ему ассистировал Каллум Хадсон-Одои. Спустя лишь три минуты нападающий «Брентфорда» Ниль Мопе забил победный мяч. Голевая на счету Мадса Роэрслева.

Благодаря этой победе «Брентфорд» поднялся на 14-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 22 очка в 20 матчах. «Ноттингем Форест» находится на 16-й позиции с 20 очками после 21 встречи.

Турнирная таблица АПЛ
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