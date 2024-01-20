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Саудовская Аравия летом потратит € 2,3 млрд на игроков, в том числе на Салаха и Де Брёйне

Саудовская Аравия летом потратит € 2,3 млрд на игроков, в том числе на Салаха и Де Брёйне
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Саудовская Про-Лига планирует потратить около € 2,3 млрд летом на трансферы футболистов, сообщает журналист Бен Якобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, главными трансферными целями саудовских клубом являются нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне.

Кроме того, руководство саудовской Про-Лиги хочет также сосредоточится на привлечение молодых игроков в чемпионат. С сезона-2024/2025 будут допускаться десять иностранных футболистов, однако двое из них должны родиться в 2003 году или позже.

Напомним, в январе 2023 года в саудовский «Аль-Наср» перешёл португальский нападающий Криштиану Роналду. Уже в летнее трансферное окно клубы из саудовской Про-Лиги потратили на игроков в общей сложности практически € 1 млрд.

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