Матч «Милана» с «Удинезе» был остановлен

Сегодня, 20 января, проходит матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Удинезе» и «Милан». Команды играют на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине, Италия. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Фабио Мареской (Италия). Стартовый свисток прозвучал в 22:45 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 1:1, матч возобновлён.

В первом тайме, на 32-й минуте, главный арбитр встречи Фабио Мареска остановил игру и не возобновлял её несколько минут. Это могло произойти по нескольким причинам. Скорее всего, арбитр остановил матч из-за поведения фанатов «Удинезе», которые бросали предметы на поле. Также возможной причиной могли стать оскорбления вратаря «Милана» Мика Меньяна на расовой почве от фанатов «Удинезе». Меньян даже ушёл в подтрибунное помещение во время вынужденного перерыва. Точная причина остановки пока неизвестна, судья уже возобновил игру.

Стоит отметить, что «Удинезе» сравнял счёт через несколько минут после скандального эпизода в игре с «Миланом».

Напомним, в данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка после 20 матчей. «Удинезе» же располагается на 16-й строчке, в активе команды 18 очков за аналогичное количество игр.