Матч чемпионата Нидерландов перенесли из-за замёрзшего поля

Матч 18-го тура нидерландской Эредивизии «Алмере Сити» — «Фортуна» был перенесён из-за замёрзшего поля на стадионе «Янмар».

«Матч «Алмере Сити» — «Фортуна» отменён. Часть игрового поля на боковой линии недоступна для игры из-за неисправной трубы отопления, в результате чего тренеры и капитаны обоих клубов пришли к такому решению после консультаций с судьями», — сообщает пресс-служба «Алмере Сити».

При этом 17 января команды уже играли друг с другом на стадионе «Янмар» в рамках 1/8 финала Кубка Нидерландов, где сильнее оказалась «Фортуна», обыгравшая соперника со счётом 2:1.

На данный момент после 17 сыгранных матчей нидерландской Эредивизии «Алмере Сити» располагается на 13-м месте с 19 очками. «Фортуна» после такого же количества проведённых игр находится на 12-й строчке с таким же количеством очков. Ранее команды уже встречались во втором туре Эредивизии, где «Фортуна» обыграла соперника со счётом 2:1.