Аршавин предположил, почему Ильзат Ахметов выбрал «Зенит» вместо «Краснодара»

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин предположил, почему полузащитник Ильзат Ахметов принял решение перейти в «Зенит» из «Краснодара».

«С одной стороны, удивительно, когда человек переходит из команды, которая идет на первой строчке, во вторую. С другой, значит, это в долгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в «Зенит» больше, чем в «Краснодар», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.