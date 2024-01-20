Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин предположил, почему Ильзат Ахметов выбрал «Зенит» вместо «Краснодара»

Аршавин предположил, почему Ильзат Ахметов выбрал «Зенит» вместо «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию, бывший игрок сине-бело-голубых и сборной России Андрей Аршавин предположил, почему полузащитник Ильзат Ахметов принял решение перейти в «Зенит» из «Краснодара».

«С одной стороны, удивительно, когда человек переходит из команды, которая идет на первой строчке, во вторую. С другой, значит, это в долгую, он это говорил. Значит, Ахметов верит в «Зенит» больше, чем в «Краснодар», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, о переходе Ахметова «Зенит» объявил 9 января. Футболист заключил с сине-бело-голубыми контракт до конца сезона-2025/2026 с возможностью продления ещё на сезон.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 26-летний Ильзат Ахметов провёл за «Краснодар» 15 матчей, в которых забил два мяча. Также на его счету шесть матчей, один гол и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за аналогичное количество игр.

Таблица РПЛ
Материалы по теме
«С лавки на лавку». Аршавин высказался о переходе Ахметова в «Зенит» из «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android