В «Милане» отреагировали на расисткие оскорбления в адрес Меньяна в матче с «Удинезе»

Пресс-служба футбольного клуба «Милан» выложила пост, в котором отреагировала на расизм в отношении вратаря команды Мика Меньяна в матче 21-го тура Серии А с «Удинезе». На момент написания новости счёт в матче 1:1.

Напомним, в первом тайме, на 32-й минуте, главный арбитр встречи Фабио Мареска остановил игру и не возобновлял несколько минут. Причиной остановки, скорее всего, стали расисткие выкрики в адрес вратаря «Милана» Мика Меньяна со стороны болельщиков «Удинезе». Меньян ушёл в подтрибунное помещение во время вынужденного перерыва в качестве протеста.

«В нашей игре нет места расизму: мы потрясены. Мы с тобой, Мик!», — написала пресс-служба «Милана» в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка после 20 матчей. «Удинезе» же располагается на 16-й строчке, в активе команды 18 очков за аналогичное количество игр.