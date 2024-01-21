«Ливерпуль» хочет подписать Дьокереша, который забил 22 мяча в 25 матчах за «Спортинг»

Английский «Ливерпуль» хочет подписать нападающего португальского «Спортинга» Виктора Дьокереша, сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, футболистом также интересуется «Ньюкасл Юнайтед», однако сам игрок склоняется для перехода в стан мерсисайдцев.

22-летний нападающий является воспитанником шведских «Аспудден-Теллус» и «Бромбои». Зимой 2018 года был куплен английским «Брайтоном», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн. Но отдавался в аренду в «Санкт-Паули», «Суонси Сити» и «Ковентри».

Летом 2021 года «Ковентри» из Чемпионшипа выкупил футболиста за € 1,3 млн, а уже нынешним летом продал лиссабонскому клубу за € 20 млн. В общей сложности Виктор сыграл за «Спортинг» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 мячами и 10 голевыми передачами.