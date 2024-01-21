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В Серии А отреагировали на расизм в адрес Меньяна в матче «Милана» с «Удинезе»

В Серии А отреагировали на расизм в адрес Меньяна в матче «Милана» с «Удинезе»
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Пресс-служба итальянской Серии А выложила пост, в котором отреагировала на расисткие выкрики в адрес вратаря «Милана» Мика Меньяна в матче 21-го тура Серии А с «Удинезе». На момент написания новости счёт в матче 2:1 в пользу «Удинезе».

Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
2-й тайм
2 : 2
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 32'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'    

«Серия А осуждает любые формы расизма!», — написала пресс-служба итальянского чемпионата в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в первом тайме, на 32-й минуте, главный арбитр встречи Фабио Мареска остановил игру и не возобновлял несколько минут. Причиной остановки, скорее всего, стали расисткие выкрики в адрес вратаря «Милана» Мика Меньяна со стороны болельщиков «Удинезе». Меньян ушёл в подтрибунное помещение во время вынужденного перерыва в качестве протеста.

В данный момент «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 42 очка после 20 матчей. «Удинезе» же располагается на 16-й строчке, в активе команды 18 очков за аналогичное количество игр.

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