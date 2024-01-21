Иван Перишич будет получать зарплату в размере € 1 в хорватском «Хайдуке»

Футболист хорватского «Хайдук Сплит» Иван Перишич будет получать заработную плату в размере € 1, сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, Перишич будет получать такую зарплату лишь до конца сезона, пока аренда из «Тоттенхэма» не закончится. Уже потом Иван в качестве свободного агента присоединится к «Хайдуку» на два сезона. При этом футболист также имеет устную договорённость о бонусах в этом сезоне, если команда выйдет в Еврокубки. На данный момент после 19 сыгранных матчей «Хайдук Сплит» является лидером чемпионата с 41 очком.

Напомним, 34-летний игрок в сентябре разорвал крестообразную связку и поэтому до сих пор восстанавливается. Кроме того, Перишич успел сыграть за «Тоттенхэм» шесть матчей во всех турнирах, где отметился двумя голевыми передачами.