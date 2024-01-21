Российский вратарь португальского «Фамаликана» Злобин сообщил о пополнении в семье

Российский вратарь португальского «Фамаликана» Иван Злобин сообщил о пополнении в семье вторым ребёнком.

Голкипер выложил видео, где он вместе со своей женой и сыном, который родился весной 2022 года, с помощью «гендер пати» пытаются определить пол ребёнка.

26-летний Иван является воспитанником Академии Коноплёва и московского ЦСКА. Осенью 2015 года отправился в Португалию в молодёжную команду «Лейрии». Уже летом 2016-го перебрался во вторую команду «Бенфики», а через три года перешёл в основную.

Летом 2020 года Злобин, по информации интернет-портала Transfermarkt, перешёл в «Фамаликан» за € 1 млн. Однако в общей сложности россиянин принял участие за команду всего в девяти матчах, где пропустил 16 мячей и две игры сыграл «на ноль».