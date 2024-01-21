Тренер «Милана» Пиоли отреагировал на расистский скандал в матче с «Удинезе»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отреагировал на расистские выкрики в адрес голкипера своего клуба Мика Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Я разочарован случившимся и горжусь тем, что тренирую такого правильного человека, как Меньян. Невежды могут и должны оставаться дома. Пора положить этому конец», — приводятся слова Пиоли на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, в первом тайме судья принял решение приостановить матч, вероятнее всего, из-за расистских выкриков болельщиков. Меньян ушёл в подтрибунное помещение во время вынужденного перерыва в качестве протеста, но позже вернулся на поле.

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 45 млн.

Хабиб Нурмагомедов замечен на матче «Милан» — «Рома»