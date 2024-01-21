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Тренер «Милана» Пиоли отреагировал на расистский скандал в матче с «Удинезе»

Тренер «Милана» Пиоли отреагировал на расистский скандал в матче с «Удинезе»
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Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли отреагировал на расистские выкрики в адрес голкипера своего клуба Мика Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Я разочарован случившимся и горжусь тем, что тренирую такого правильного человека, как Меньян. Невежды могут и должны оставаться дома. Пора положить этому конец», — приводятся слова Пиоли на официальном сайте журналиста Джанлуки ди Марцио.

Напомним, в первом тайме судья принял решение приостановить матч, вероятнее всего, из-за расистских выкриков болельщиков. Меньян ушёл в подтрибунное помещение во время вынужденного перерыва в качестве протеста, но позже вернулся на поле.

Меньян выступает за «Милан» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 45 млн.

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20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'     2:3 Окафор – 90+3'    
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