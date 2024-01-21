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«Манчестер Юнайтед» подтвердил назначение нового исполнительного директора

«Манчестер Юнайтед» подтвердил назначение нового исполнительного директора
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Омар Беррада станет новым исполнительным директором «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Дата назначения Омара Беррада на должность будет подтверждена в ближайшее время. Сообщается, что до тех пор Патрик Стюарт будет продолжать исполнять обязанности временного управляющего.

Ранее в СМИ сообщалось, что в случае успеха он возьмёт на себя исполнительное руководство спортивной и финансовыми сферами, а также войдёт в совет директоров клуба и будет отчитываться перед новой структурой владельцев «МЮ». Беррада заменит на этом посту Ричарда Арнольда.

Напомним, ранее Омар Беррада занимал должность директора по футбольным операциям в City Football Group. Беррада подал в отставку с поста главного футбольного директора City Football Group в субботу, незадолго до объявления «Юнайтед».

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