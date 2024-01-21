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Встреча Роналду и Месси может не состояться

Встреча Роналду и Месси может не состояться
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Португальский нападающий «Аль-Наср» Криштиану Роналду может пропустить товарищеский матч с «Интер Майами», который запланировал в Эр-Рияде 1 февраля, сообщает AS со ссылкой на Arab Sports.

По данным источника, Роналду может пропустить этот матч из-за травмы. Также под вопросом его участие в туре по Китаю.

Отметим, Роналду в матче с «Интер Майами» может встретиться с аргентинским нападающим Лионелем Месси. Ранее Роналду и Месси долгие годы играли друг против друга в чемпионате Испании, выступая за «Реал» и «Барселону» соответственно.

Напомним, 19 января, Роналду был признан лучшим футболистом Ближнего Востока по итогам 2023 года, получил премию Марадоны как лучший бомбардир минувшего года, а также был признан лучшим игроком 2023 года по мнению болельщиков.

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