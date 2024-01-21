Меньян объяснил, почему покинул поле во время скандального матча «Удинезе» — «Милан»

Французский голкипер «Милана» Мик Меньян высказался об инциденте, из-за которого рефери пришлось приостановить матч Серии А с «Удинезе» (3:2).

«Я услышал это при первом ударе от ворот, но ничего не сказал. Услышав выкрики во второй раз, я сообщил о происходящем четвёртому судье. Я сказал, что мы не можем продолжать играть в футбол в таких условиях. Это происходит не впервые. Люди должны понимать, что это неправильно», – приводит слова Меньяна Sky Sport.

Напомним, француз пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие со стороны болельщиков «Удинезе». Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

В нынешнем сезоне Меньян во всех турнирах за клуб провёл 25 матчей, в которых пропустил 31 гол и оставил ворота сухими в 9 играх.

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