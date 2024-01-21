Стало известно условие, которое Моуринью выдвинул саудовскому «Аль-Шабабу»

Стало известно условие, при котором бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью готов возглавить саудовский «Аль-Шабаб», сообщает Football Italia.

По данным источника, Моуринью готов принял предложение саудовского клуба, но при условии того, что клуб сможет привлечь в команду звёздных игроков.

Ранее сообщалось, что «Аль-Шабаб» приготовил многомиллионное предложение для Моуринью, а также готов осуществить трансферы международного уровня.

Напомним, «Рома» объявила об увольнении Моуринью 16 января. Специалист возглавлял римский клуб с лета 2021 года. В сезоне-2021/2022 «Рома» под руководством Моуринью выиграла Лигу конференций. В сезоне-2022/2023 «волки» дошли до финала Лиги Европы.

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