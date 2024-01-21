Пиоли выиграл 100 матчей Серии А с «Миланом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли достиг отметки в 100 побед в 166 матчах у руля команды в рамках Серии А. Об этом сообщает Opta в своей социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, Пиоли стал пятым тренером, выигравшим во главе «Милана» 100 матчей в Серии А. Прежде это удавалось Карло Анчелотти, Нерео Рокко, Фабио Капелло и Нильсу Лидхольму. При этом, что примечательно, только Анчелотти добрался до сотой победы с «Миланом» при меньшем количестве матчей (165), чем нынешний наставник команды (166).

Сотую победу под руководством итальянского специалиста «россонери» добыли в гостевом матче с «Удинезе». По ходу игры «Милан» уступал в счёте, но усилиями сербского нападающего Луки Йовича и швейцарского форварда Ноа Окафора команде Пиоли удалось одержать победу.

В текущем сезоне после 21 матча «Милан» находится на третьей строчке, набрав 45 очков. Коллектив Пиоли отстаёт от лидирующего «Интера» на шесть баллов.

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