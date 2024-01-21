Мбаппе поддержал голкипера «Милана» Меньяна после расистского скандала

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал инцидент с расистским оскорблениями в адрес голкипера «Милана» и товарища по сборной Мика Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Ты далеко не одинок, Мик. Мы все с тобой. Всегда одни и те же проблемы, но всё так же нет решений. Хватит! Нет расизму», – написал Мбаппе в своей социальной сети.

Напомним, матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков домашней команды в адрес вратаря «россонери». Француз сначала пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие со стороны болельщиков «Удинезе», а потом отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру. Вскоре товарищи по команде уговорили игрока вернуться на поле. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

Матч завершился победой «Милана» со счётом 3:2. Победный гол на 93-й минуте забил швейцарский нападающий Ноа Окафор.

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