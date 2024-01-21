Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Динамо Смр
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе поддержал голкипера «Милана» Меньяна после расистского скандала

Мбаппе поддержал голкипера «Милана» Меньяна после расистского скандала
Аудио-версия:
Комментарии

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал инцидент с расистским оскорблениями в адрес голкипера «Милана» и товарища по сборной Мика Меньяна в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Удинезе» (3:2).

«Ты далеко не одинок, Мик. Мы все с тобой. Всегда одни и те же проблемы, но всё так же нет решений. Хватит! Нет расизму», – написал Мбаппе в своей социальной сети.

Напомним, матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был приостановлен из-за расистских выкриков болельщиков домашней команды в адрес вратаря «россонери». Француз сначала пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие со стороны болельщиков «Удинезе», а потом отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру. Вскоре товарищи по команде уговорили игрока вернуться на поле. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

Матч завершился победой «Милана» со счётом 3:2. Победный гол на 93-й минуте забил швейцарский нападающий Ноа Окафор.

Материалы по теме
Фанаты вынудили вратаря «Милана» сбежать! А скандальный матч подарил мощную концовку
Фанаты вынудили вратаря «Милана» сбежать! А скандальный матч подарил мощную концовку
Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'     2:3 Окафор – 90+3'    

Мбаппе дал автограф сыну Александра Кержакова после матча ЛЧ

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android