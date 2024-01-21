Жота: я бы предпочёл забить мяч в сетку, чем увидеть, как Салах реализует пенальти

Португальский нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал ситуацию с пенальти в матче с «Ньюкаслом» и ответил на критику в социальных сетях со стороны легенды «сорок» Алана Ширера. Напомним, 1 января проходил матч 20-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Ньюкасл Юнайтед». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Матч завершился победой «Ливерпуля» со счётом 4:2. Один из голов был забит Мохамедом Салахом с пенальти, который заработал Жота.

«Послушайте, я, конечно, видел комментарии бывших игроков и людей, которым платят за обсуждение ситуаций. Единственное, что я могу сказать, это то, что даже вратарь «сорок» сказал, что было прикосновение. У меня не было возможности удержаться на ногах, фол был. Вот и всё.

Предпочёл бы я забить мяч в сетку, чем увидеть, как Мо реализует пенальти? Да, конечно. Это то, что мне нравится делать – забивать голы. Это всё, что я могу сказать об этом эпизоде», – приводит слова Жоты Liverpool Echo.

Позже экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер в социальных сетях обвинил Жоту в нырке и симуляции.

В нынешнем сезоне португальский форвард провёл на поле во всех турнирах за клуб 21 матч, в котором отметился девятью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

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