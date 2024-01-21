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В «Удинезе» высказались о расистском скандале в матче с «Миланом»

В «Удинезе» высказались о расистском скандале в матче с «Миланом»
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Директор «Удинезе» Федерико Бальцаретти высказался о расистском скандале в матче 21-го тура чемпионата Италии с «Миланом» (2:3).

«Это клуб, который работает более 30 лет, чтобы быть максимально этнически разнообразным, город является примером интеграции, поэтому очевидно, что если мы найдём ответственного человека, мы примем меры.
Мы не терпим никакой формы расизма, даже если это был один человек. Прокурор FIFA проведет расследование, и этот вопрос все еще изучается, но я хочу подчеркнуть, что клуб никогда раньше не сталкивался с такими проблемами», — приводит слова Бальцаретти Football Italia.

Напомним, в первом тайме судья принял решение приостановить матч, вероятнее всего, из-за расистских выкриков болельщиков в адрес голкипера «Милана» Мика Меньяна. Вратарь ушёл в подтрибунное помещение во время вынужденного перерыва в качестве протеста, но позже вернулся на поле.

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Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'     2:3 Окафор – 90+3'    

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