Зоммер поделился эмоциями от выступления за сборную Швейцарии

35-летний швейцарский голкипер миланского «Интера» Ян Зоммер рассказал о том, какие чувства испытывает от выступлений за национальную сборную.

«Чемпионат Европы со сборной для меня очень много значит. Каждый турнир со сборной – это огромные эмоции. Как команда, мы хотим, чтобы наша страна гордилась нами, а болельщики мечтали о победах. Мне очень нравится наш национальный гимн. Я пою его с большой гордостью, потому что считаю большой честью играть в футбол за свою страну. Когда я был молод, у меня тоже были кумиры. В детстве я восхищался Паскалем Цюбербюлером, Стефаном Хубером и Свеном Кёнигом», – приводит слова Зоммера Schweizer Illustrierte.

На данный момент игрок сборной Швейцарии провёл 87 матчей за свою национальную команду, в которых пропустил 87 голов и в 33 играх сыграл на ноль.

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