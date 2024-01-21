Главный тренер «Бреста» пригласил Роналду в Лигу 1 после его слов о ней

Наставник «Бреста» Эрик Руа отреагировал на слова нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, что саудовская лига по уровню превосходит французскую Лигу 1.

«Я приглашаю его сюда, на поле. Не знаю, заценит ли он это, но всё же.

Речь идёт не о том, что я не согласен. Просто Роналду же никогда не играл в Лиге 1, как тогда можно сравнивать? Надо здесь поиграть сначала. Уважаю его мнение, но больше нечего сказать», – приводит слова главного тренера RMC Sport.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с начала 2023 года. Контрактное соглашение футболиста сборной Португалии с клубом из Саудовской Аравии рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость Роналду оценивается в € 15 млн. В нынешнем сезоне Криштиану принял участие в 25 матчах во всех турнирах и забил 24 мяча.

На данный момент «Брест» занимает третье месте в турнирной таблице чемпионата Франции.