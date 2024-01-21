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Микель Артета высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

Микель Артета высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Кристал Пэлас» (5:0) в 21-м туре английской Премьер-лиги прокомментировал шансы клуба на чемпионство.

Англия - Премьер-лига . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 15:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
5 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Магальянс – 11'     2:0 Дин Хендерсон – 37'     3:0 Троссард – 59'     4:0 Мартинелли – 90+4'     5:0 Мартинелли – 90+5'    

«Сейчас есть то, что имеем. Есть вторая половина сезона, чтобы отдать все силы и пойти за титулом. Составим ли конкуренцию «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Попробуем сделать всё, что в наших силах.

Должны сделать так, чтобы игроки чувствовали доверие и уверенность. Если они будут сомневаться, то это не поможет», – цитирует Артету ВВС.

После этого матча «Арсенал» набрал 43 очка за 21 встречу и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 21 очко и расположился на 14-й строчке.

Отметим, через тур «Арсенал» в рамках матча АПЛ на своём поле примет «Ливерпуль».

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