Микель Артета высказался о шансах «Арсенала» на чемпионство в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета после победы над «Кристал Пэлас» (5:0) в 21-м туре английской Премьер-лиги прокомментировал шансы клуба на чемпионство.

«Сейчас есть то, что имеем. Есть вторая половина сезона, чтобы отдать все силы и пойти за титулом. Составим ли конкуренцию «Ман Сити» и «Ливерпулю»? Попробуем сделать всё, что в наших силах.

Должны сделать так, чтобы игроки чувствовали доверие и уверенность. Если они будут сомневаться, то это не поможет», – цитирует Артету ВВС.

После этого матча «Арсенал» набрал 43 очка за 21 встречу и поднялся на третье место в таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 21 очко и расположился на 14-й строчке.

Отметим, через тур «Арсенал» в рамках матча АПЛ на своём поле примет «Ливерпуль».