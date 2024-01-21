«Лучший ответ на расизм — это победа». Меньян — о реакции «Милана» на поведение фанатов

Французский голкипер «Милана» Мик Меньян высказался об инциденте, из-за которого рефери пришлось приостановить матч Серии А с «Удинезе» (3:2), и об итоговой победе своей команды.

«Мы вернулись с твёрдым желанием выиграть матч, потому что лучший ответ на расизм — это победа», — приводит слова Меньяна официальный аккаунт «Милана» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, француз пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе». Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

Гости смогли вырвать победу лишь на 90+3-й минуте матча. Победный гол на счету Ноа Окафора.