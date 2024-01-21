Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Бетис — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лучший ответ на расизм — это победа». Меньян — о реакции «Милана» на поведение фанатов

«Лучший ответ на расизм — это победа». Меньян — о реакции «Милана» на поведение фанатов
Аудио-версия:
Комментарии

Французский голкипер «Милана» Мик Меньян высказался об инциденте, из-за которого рефери пришлось приостановить матч Серии А с «Удинезе» (3:2), и об итоговой победе своей команды.

Италия - Серия А . 21-й тур
20 января 2024, суббота. 22:45 МСК
Удинезе
Удине
Окончен
2 : 3
Милан
Милан
0:1 Лофтус-Чик – 31'     1:1 Самарджич – 42'     2:1 Товен – 62'     2:2 Йович – 83'     2:3 Окафор – 90+3'    

«Мы вернулись с твёрдым желанием выиграть матч, потому что лучший ответ на расизм — это победа», — приводит слова Меньяна официальный аккаунт «Милана» в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, француз пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе». Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.

Гости смогли вырвать победу лишь на 90+3-й минуте матча. Победный гол на счету Ноа Окафора.

Материалы по теме
Мбаппе поддержал голкипера «Милана» Меньяна после расистского скандала
Меньян объяснил, почему покинул поле во время скандального матча «Удинезе» — «Милан»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android