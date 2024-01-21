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Стал известен главный фактор, из-за которого Винисиус не перейдёт из «Реала» в «МЮ»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб. Активный интерес к игроку проявляет английский «Манчестер Юнайтед». Однако бразилец не намерен переходить в стан «Красных дьяволов» из-за данного своему отцу обещания, сообщает Bola Sport.

По сведениям источника, бразилец пообещал своему отцу, что следующим клубом после его ухода из мадридского «Реала» обязательно станет родной «Фламенго», куда он обязан вернуться.

Отметим, Винисиус является воспитанником «Фламенго». «Реал» приобрёл его у бразильского клуба в 2018 году.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов предложить за 23-летнего игрока £ 130 млн. Cам бразилец покинет мадридский «Реал» только в случае перехода французского форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в клуб.