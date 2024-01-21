В Испании назвали единственное условие, при котором «Реал» будет готов приобрести Мбаппе

Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, будущее которого уже долгое время связывают с мадридским «Реалом», может перейти в испанский клуб лишь при одном условии.

Как сообщает популярное испанское издание COPE, переход именитого француза в клуб возможен лишь в том случае, если мать Мбаппе лично позвонит президенту «Реала» Флорентино Пересу и сообщит о готовности и желании сына перейти в клуб. Сторона Мбаппе также должна отказаться от своих требований по зарплате, забыв предложенные «Реалом» в 2022 году € 25 млн в качестве годового оклада и согласившись на зарплату в €15 млн.

Источник сообщает, что мадридская команда не готова платить футболисту баснословный гонорар, так как клуб недавно пополнил Джуд Беллингем, ставший одним из лидеров «Реала», и Эндрик, на которого возлагают огромные надежды.

Ранее сообщалось, что «Реал» не собирается уговаривать Мбаппе подписывать контракт с клубом.