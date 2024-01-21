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Стало известно, кем «ПСЖ» хочет заменить Килиана Мбаппе в случае его ухода

Стало известно, кем «ПСЖ» хочет заменить Килиана Мбаппе в случае его ухода
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Нападающий сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может покинуть команду, так как у игрока ближайшим летом истекает срок действия контракта. Французский клуб уже нашёл Мбаппе возможную замену.

Как сообщает Realmadrid Exclusivo, вероятной заменой для Мбаппе должен стать вингер «Баварии» и сборной Германии Лерой Зане. Источник также сообщает, что Зане очень нравится главному тренеру парижан Луису Энрике, который видит его в тройке с Рандалом Коло Муани и Усманом Дембеле в атаке французского клуба на будущие годы.

Ранее сообщалось об интересе к Зане со стороны «Барселоны». В активе 28-летнего Лероя Зане 9 голов и 11 результативных передач во всех матчах за клуб нынешнего сезона. Ранее немецкий вингер выступал за «Манчестер Сити».

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