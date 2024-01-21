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21 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты UFC, результаты Australian Open

Расистский скандал с вратарём «Милана», Тимофеева проиграла Костюк на АО. Главное к утру
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Матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был прерван из-за расистских оскорблений голкипера гостей Мика Меньяна, Мария Тимофеева уступила Марте Костюк в четвёртом круге Australian Open, российский боец Мовсар Евлоев одержал 18-ю победу кряду, одолев Арнольда Аллена на UFC 297. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. В Серии А отреагировали на расизм в адрес Меньяна в матче «Милана» с «Удинезе».
  2. Мария Тимофеева уступила Марте Костюк в четвёртом круге Australian Open.
  3. Мовсар Евлоев одержал 18-ю победу кряду, одолев Арнольда Аллена на турнире UFC.
  4. Стало известно, кем «ПСЖ» хочет заменить Килиана Мбаппе в случае его ухода.
  5. В Испании назвали единственное условие, при котором «Реал» будет готов приобрести Мбаппе.
  6. Стал известен главный фактор, из-за которого Винисиус не перейдёт из «Реала» в «МЮ».
  7. Джокович вышел в 1/4 финала Australian Open, отдав Маннарино три гейма.
  8. Соболенко в двух сетах победила Анисимову и вышла в четвертьфинал AO-2024.
  9. «Вашингтон» всухую уступил «Сент-Луису», Овечкин сыграл 21 минуту.
  10. «Байер» вырвал победу у «Лейпцига» и укрепился на первой строчке Бундеслиги.
  11. Встреча Роналду и Месси может не состояться.
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