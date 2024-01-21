Расистский скандал с вратарём «Милана», Тимофеева проиграла Костюк на АО. Главное к утру
Матч Серии А между «Удинезе» и «Миланом» был прерван из-за расистских оскорблений голкипера гостей Мика Меньяна, Мария Тимофеева уступила Марте Костюк в четвёртом круге Australian Open, российский боец Мовсар Евлоев одержал 18-ю победу кряду, одолев Арнольда Аллена на UFC 297. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- В Серии А отреагировали на расизм в адрес Меньяна в матче «Милана» с «Удинезе».
- Мария Тимофеева уступила Марте Костюк в четвёртом круге Australian Open.
- Мовсар Евлоев одержал 18-ю победу кряду, одолев Арнольда Аллена на турнире UFC.
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