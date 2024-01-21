Стало известно, на какой срок «Краснодар» подписал контракт с Кастаньо

Пресс-служба «Краснодара» объявила, что клуб подписал контракт с полузащитником Кевином Кастаньо на 4,5 года — до конца июня 2028 года.

«Как мы уже сообщали, несколько недель назад стороны достигли принципиального согласия, а сегодня были улажены последние формальности. Полузащитник будет выступать за «быков» под пятым номером», — говорится в сообщении на официальном сайте «Краснодара».

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник принял участие в 13 матчах за мексиканский «Крус Асуль» во всех официальных турнирах и отметился одной результативной передачей. Трудовое соглашение Кастаньо с «Крус Асулем» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.