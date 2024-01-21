«Они кричали, что я обезьяна». Вратарь «Милана» Меньян — о поведении фанатов «Удинезе»

Вратарь «Милана» Мик Меньян рассказал подробности инцидента, из-за которого арбитру пришлось приостановить матч 21-го тура Серии А, в котором миланский клуб обыграл «Удинезе» со счётом 3:2.

«В первом тайме, когда я собирался выбить мяч из ворот, услышал крики «обезьяна» в свой адрес, но никак не отреагировал. Затем они сделали это снова. Я обратился к четвёртому судье и объяснил, что произошло. Подобное происходит не первый раз, мы должны послать важное сообщение, сигнал.

На текущий момент я не хочу разговаривать с людьми, которые это сделали, это бесполезно. Для того, чтобы помочь всем игрокам, которые пострадали так же, как я, нужно наказать виновных. Они невежественны, они должны оставаться дома. Настоящие болельщики приходят на стадион поболеть. Подобное не должно происходить в футболе.

Изначально я не хотел возвращаться на поле, но наш клуб прекрасен, у нас отличная команда. Все пошли за мной, а затем мы вышли на поле, чтобы выиграть матч. Набрать три очка — правильный ответ на эту ситуацию.

Прокуратура должна подойти серьёзно к решению этой проблемы, потому что иногда она бездействует. Однако и мы, игроки, не должны замалчивать подобное», — приводит слова Меньяна Relevo.

Напомним, француз пожаловался судье на расистские оскорбления в свой адрес, исходящие от болельщиков «Удинезе». Игрок отправился в подтрибунное помещение, не желая продолжать игру, но товарищи по команде уговорили его вернуться. Встреча была остановлена на пять минут, после чего продолжилась.