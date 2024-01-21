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Полузащитник «Спартака» Зиньковский: соскучился по тренировкам и ребятам

Полузащитник «Спартака» Зиньковский: соскучился по тренировкам и ребятам
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился эмоциями от выхода из отпуска.

«С хорошим настроением выхожу из отпуска. Соскучился по тренировкам, ребятам и команде. Всех увидел, поболтали уже. Пока все довольны, счастливы и рады, что вернулись. Пока не на тренировочное поле, но хотя бы вместе увиделись», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, завтра, 22 января, красно-белые отправятся в ОАЭ. Футболисты будут жить и тренироваться в Дубае. 3 февраля «Спартак» сыграет с «Аль-Джазирой» из ОАЭ. Затем команда примет участие в Зимнем кубке РПЛ.

В нынешнем сезоне Зиньковский принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и одной результативной передачей.

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