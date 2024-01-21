Тренер «Барселоны» Хави: вокруг нашего клуба слишком мало позитива

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что вокруг каталонского клуба сложился слишком негативный фон.

«Да, позитива не хватает, но я уже пытаюсь бороться с этим. Каталония, великий клуб, история — это всё давит на нас. Однако то, что я футболист, придаёт мне больше спокойствия. Мы осознаём уровень требований, предъявляемых к нам, но позитива вокруг команды не хватает. Мы пытаемся построить что-то новое, хотя я и сталкиваюсь с критикой. Но неудачей было бы не попытаться что-то изменить», — приводит слова Хави AS.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, после 19 туров испанской Примеры «Барселона» набрала 41 очко и занимает третье место, отставая от лидирующей «Жироны» на восемь очков.

Сегодня, 21 января, сине-гранатовые сыграют с «Бетисом» в 21-м туре Ла Лиги. Игра начнётся в 20:30 мск.