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Сын Криштиану Роналду забил головой в стиле своего отца

Сын Криштиану Роналду забил головой в стиле своего отца
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Криштиану Роналду-младший, сын португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, отметился классным голом за академию саудовского клуба. Этот мяч похож на те, что забивал его отец.

Сын Роналду забил головой в стиле своего отца:

В нынешнем сезоне саудовской Про-Лиги 38-летний Криштиану Роналду принял участие в 18 матчах за «Аль-Наср», в которых отметился 20 забитыми мячами и девятью результативными передачами. Также на счету португальца три игры и четыре гола в Клубном кубке арабских чемпионов. Помимо этого, он забил три мяча в четырёх играх азиатской Лиги чемпионов.

Напомним, Криштиану Роналду выступает за «Аль-Наср» с января 2023 года. Его контрактное соглашение с клубом рассчитано до 2025 года.

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