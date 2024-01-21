Криштиану Роналду: не удивлён своим игровым уровнем, во мне ещё много сил

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями от того факта, что он стал лучшим бомбардиром по итогам 2023 года, забив 54 гола.

«Я не удивлён своим игровым уровнем, поскольку знаю, что во мне ещё много сил. Я знаю, что могу забить много голов за «Аль-Наср» и национальную команду, поэтому было невероятно, что на индивидуальном уровне мне удалось забить 54 гола», — приводит слова Роналду Record.

Напомним, на текущей неделе состоялась церемония награждения Globe Soccer Awards, на которой Роналду был признан лучшим игроком Ближнего Востока, лучшим игроком по мнению болельщиков, а также стал обладателем премии Марадоны как лучший бомбардир 2023 года.

В нынешнем сезоне 38-летний нападающий сыграл в 25 матчах, в которых забил 24 гола и отдал 11 результативных передач.